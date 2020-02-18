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Фигуранта «московского дела» Андрея Баршая приговорили к трем годам условно

18.02.2020

Мещанский суд Москвы приговорил 21-летнего студента Андрея Баршая к трем годам лишения свободы условно. Его признали виновным в нападении на росгвардейца во время акции протеста 27 июля. Во время заседания суда Баршай согласился, что толкнул силовика, но вину признать отказался. Обвинение просило приговорить его к 3,5 года колонии.

Как передает «Медиазона», при назначении наказания судья учел характер преступления и тот факт, что раньше Баршай к уголовной ответственности не привлекался. Смягчающими обстоятельствами суд признал характеристики и принесенные извинения.



Андрея Баршая арестовали 16 октября. Он — студент-отличник 3 курса МАИ. Представители научного сообщества сегодня выступили с открытым письмом в его поддержку: «На акции 27 июля Андрей увидел, как сотрудник Росгвардии бил дубинкой Владимира Емельянова — который впоследствии тоже стал фигурантом «московского дела», — целясь в шею и голову. Порыв остановить опасное для чьего-то здоровья насилие мы считаем нормальной реакцией. Он говорит об Андрее не как об опасном преступнике, а как о человеке, который не приемлет насилие».

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