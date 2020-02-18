Фигуранта «московского дела» Андрея Баршая приговорили к трем годам условно

Мещанский суд Москвы приговорил 21-летнего студента Андрея Баршая к трем годам лишения свободы условно. Его признали виновным в нападении на росгвардейца во время акции протеста 27 июля. Во время заседания суда Баршай согласился, что толкнул силовика, но вину признать отказался. Обвинение просило приговорить его к 3,5 года колонии.
Как передает «Медиазона», при назначении наказания судья учел характер преступления и тот факт, что раньше Баршай к уголовной ответственности не привлекался. Смягчающими обстоятельствами суд признал характеристики и принесенные извинения.
Вот так у Мещанского суда встретили решение, что Андрею Баршаю не назначат реальный срок. pic.twitter.com/Bu4sV2cj3T— Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) February 18, 2020
Андрея Баршая арестовали 16 октября. Он — студент-отличник 3 курса МАИ. Представители научного сообщества сегодня выступили с открытым письмом в его поддержку: «На акции 27 июля Андрей увидел, как сотрудник Росгвардии бил дубинкой Владимира Емельянова — который впоследствии тоже стал фигурантом «московского дела», — целясь в шею и голову. Порыв остановить опасное для чьего-то здоровья насилие мы считаем нормальной реакцией. Он говорит об Андрее не как об опасном преступнике, а как о человеке, который не приемлет насилие».