Экс-акционеры ЮКОСа намерены добиваться ареста имущества России за рубежом

Бывшие акционеры ЮКОСа после победы в Апелляционном суде в Гааге намерены добиваться ареста имущества России за рубежом, сообщил Леонид Невзлин. Журналу Forbes он сказал, что попытки Москвы оспорить аресты приведут только к затягиванию времени.

«Наша цель — взыскать имущество и денежные средства России в других странах. Решение Гаагского трибунала позволяет это сделать», — заявил бывший акционер ЮКОСа.

В отдельных странах еще предстоит «проверить применимость решения Гаагского суда», но в других добиваться ареста будет просто, отметил он.

Во вторник Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить по иску бывших акционеров ЮКОСа $50 млрд.