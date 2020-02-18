Госпитализирован еще один россиянин с лайнера Diamond Princess

У супруга ранее госпитализированной из-за коронавируса россиянки с круизного лайнера Diamond Princess диагностировали Сovid-19. Лайнер стоит на карантине у берегов Японии, и на нем остается еще 22 гражданина России. Об этом сообщает посольство России в Японии.

В дипмиссии сообщают, что инфицированный мужчина находится в специализированном медучреждении префектуры Аити, он чувствует себя нормально, и течение болезни у него проходит без симптомов.

«Его супруга, у которой предполагали наличие Covid-19, с учетом высокого риска инфицирования, госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава», — говорится в заявлении.

Карантин с Diamond Princess должен быть снят 19 февраля. «В настоящее время согласовывается порядок того, как россияне будут покидать лайнер после окончания карантина в ближайшие дни. Совместно с японскими властями ведем проработку вопросов, касающихся отъезда наших соотечественников на родину», — отмечают в посольстве.