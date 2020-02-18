Члены СПЧ заявят об «издевательском характере» расследования по «пензенскому делу»

Члены Совета по правам человека при президенте РФ готовят заявление в поддержку фигурантов «пензенского дела». В нем говорится, что пытки обвиняемых не были расследованы, а само следствие носило «формальный, издевательский характер», сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на члена Совета, режиссер Александра Сокурова, который планирует подписать документ.

На прошлой неделе глава СПЧ Валерий Фадеев отказался комментировать приговор по делу «Сети»*, так как «является сотрудником администрации президента».

По словам представителя СПЧ Варвары Осиповой, инициатива заявления в поддержку фигурантов дела «Сети»* принадлежит рядовым членам Совета, и если его поддержит большинство, то оно станет общей позицией Совета. Член СПЧ Игорь Борисов отметил, что обращение на повестке пока не стоит, зато обсуждается, какие претензии можно предъявить к следственным действиям.

Член Совета Николай Сванидзе сказал, что обращение будет направлено генпрокурору и руководителю Следственного комитета. «Мы поставим вопрос о необходимости вернуться к рассмотрению дела в связи с основательными подозрениями, что там были применены пытки. В СПЧ многие поддержали обращение, около 20 человек, теперь оно будет соответствующим образом отредактировано с участием Фадеева, надеюсь, с его подписью пойдет», — сообщил он «Интерфаксу».

*«Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.