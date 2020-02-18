Участников протестов в Ингушетии приговорили к реальным срокам заключения

Адама Бадиева и Ахмеда Нальгиева, участвовавших в протестах в Магасе против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией, суд приговорил к 1 году и 9 месяцам колонии-поселения. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Бадиев признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Суд согласился с версией следствия, что обвиняемый 27 марта 2019 года бросил камень в сторону росгвардейцев и попал одному из них в ногу. Нальгиев обвинялся в том, что ударил росгвардейца в лицо. Суд также посчитал его виновным в применении насилия в отношении представителя власти, но из приговора был исключен мотив политической вражды.

Это двенадцатый и тринадцатый приговоры, связанные с беспорядками в Магасе, которые имели место 26 и 27 марта 2019 года. Ранее реальные сроки получили Зубейр Хамхоев, Хасан Зязиков, Рамазан Гагиев, Сейт-Магомед Нальгиев, Зелимхан Томов, Элисхан Ажигов, Мусса Плиев, Тимур Озиев и Мустафа Вышегуров, Магомед Оздоев и Гелани Хамхоев. В прошлом году по делу проходило порядка 40 человек, в начале этого года появились еще четыре фигуранта.