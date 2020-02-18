Для фигуранта «московского дела» Баршая прокурор запросил 3,5 года колонии

Три с половиной года заключения в колонии запросило гособвинение для 21-летнего студента Андрея Баршая, обвиняемого в нападении на росгвардцейца во время акции 27 июля 2019 года. При этом пострадавший просит назначить условный срок. Рассмотрение дела проходит в Мещанском суде Москвы.

По версии следствия, Баршай на акции 27 июля в Москве с разбега толкнул росгвардейца в спину. Его арестовали 16 октября.

Баршай — студент-отличник 3 курса МАИ. Представители научного сообщества сегодня выступили с открытым письмом в его поддержку: «На акции 27 июля Андрей увидел, как сотрудник Росгвардии бил дубинкой Владимира Емельянова — который впоследствии тоже стал фигурантом «московского дела» — целясь в шею и голову. Порыв остановить опасное для чьего-то здоровья насилие мы считаем нормальной реакцией. Он говорит об Андрее не как об опасном преступнике, а как о человеке, который не приемлет насилие».