По делу о манекене с «лицом» Путина назначена четвертая экспертиза

Следствие назначило четвертую психолого-лингвистическую экспертизу по возбужденному в Перми уголовному делу о манекене с фотографией президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram «Апологии протеста» со ссылкой на адвоката Анастасию Шардакову.

В постановлении о назначении новой экспертизы следствие задает вопросы: «могли ли действия трех фигурантов дела оценены как совершенные по единому замыслу?» и «если да, то какие конкретно совершенные действия и другие существенные обстоятельства свидетельствуют о таком характере акции?».

Предыдущие экспертизы не выявили признаков преступления. Осенью прошлого года стало известно, что следователь, работавший по этому делу, стал адвокатом.В январе прокурор отказался от утверждения обвинительного заключения и вернул дело на доследственную проверку. В итоге трое фигурантов дела о хулиганстве все еще находятся в статусе подозреваемых. В ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение.

Манекен с «лицом» Владимира Путина неизвестные установили в центре Перми вечером 11 ноября 2018 года. Они закрепили его на столбе. На манекене была фотография Путина и надпись: «Военный преступник Пыня В. В.». Следствие сочло, что к созданию манекена причастны член Либертарианской партии Александр Котов, который снимал на телефон данный объект, а также пермский активист Александр Шабарчин и активист регионального штаба Навального Данила Васильев.