ООН: удары Асада и России по школам и больницам Идлиба не случайны

С начала года в районе Идлиб на северо-западе Сирии были убиты около 300 мирных жителей. 93% из них погибли в результате ударов правительства Сирии и его союзника России, заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, передает Reuters.

Бачелет осудила прямые удары правительства Башара Асада и России по лагерям перемещенных лиц и рядом с ними, а также по медицинским и образовательным учреждениям, включая две больницы. Ранее она говорила, что такие действия могут быть названы военными преступлениями.

Пресс-секретарь Бачелет Руперт Колвилл на вопрос, намеренно ли Сирия и Россия наносят удары по гражданским лицам и зданиям, заявил, что «огромное количество нападений на больницы, медицинские учреждения и школы предполагает, что все они не могут быть случайными».