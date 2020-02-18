Театральное сообщество опубликовало обращение по «пензенскому делу»

Более 50 театральных критиков и журналистов, а также режиссеров, актеров и представителей других театральных профессий подписались под открытым письмом в защиту фигурантов «пензенского дела». Письмо опубликовано журналом ТЕАТР.

«Весь ход судебного разбирательства в отношении молодых людей, неоднократно заявлявших о пытках, фальсификациях и многочисленных нарушениях со стороны следственной группы, кажется нам чудовищным. Судебной системой не было предъявлено обществу ни одного внятного аргумента, который бы доказывал вину осужденных. Огромные сроки лишения свободы, к которым приговорили тех, кто не совершил ничего противозаконного, мы расцениваем как средство запугивания людей, открыто выражающих свою гражданскую позицию», — пишут авторы письма.

Они напоминают, что им все чаще приходится вставать в защиту своих коллег, «безвинно попавших в жернова неправого суда, как герой пьесы Сухово-Кобылина «Дело», до сих пор не теряющей своей актуальности в России». И точно так же они встают на сторону всех, «кто пострадал от российского судебного беззакония».

Авторы обращения требуют немедленного повторного расследования по делу «Сети»* и возбуждения уголовного дела в отношении тех, кто участвовал в пытках, подтасовках документов и ложных обвинениях. Своих коллег театральные деятели призывают говорить о деле «Сети»* со сцены.

10 февраля по делу «Сети»* семерых человек приговорили к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы, признав виновными в создании и участии в террористическом сообществе. Поддержку осужденным высказали ученые, педагоги и психологи, журналисты, кинематографисты, независимые книжные магазины, правозащитники, художники и мультипликаторы. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Верховный суд и Генпрокуратуру с требованием опровергнуть применение пыток к осужденным, «либо привлечь виновных к ответственности и пересмотреть ранее вынесенные приговоры». Опротестовать приговор от генпрокурора потребовали муниципальные депутаты Петербурга.

*«Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.