Ходорковский: Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа

Бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский прокомментировал решение Апелляционного суда в Нидерландах, который обязал Россию выплатить более $50 млрд бывшим акционерам компании.

«Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа. Причем подтверждена не только процедура, но и суть: «отъем ЮКОСа — дело не о налогах, а о борьбе с политическими оппонентами». Проиграл именно Кремль, а не Россия и платить, в конце концов, будет не Россия, а сечины!» — написал Михаил Ходорковский в Twitter.

В ответ на критику подписчиков, что заплатят в итоге простые люди, он заявил: «Интересно, почему карман сечиных и простых людей не одно и тоже? Поясню: простые люди получают зарплату, пенсию (которую платят из отчислений других простых людей) и то, что власть боится не дать, а все прочее идет на спецслужбы и в карманы сечиных».