Запрет полимерной упаковки в России приведет к росту цен

Молочные продукты, мясо, рыба, хлебобулочные изделия и бакалея подорожают на 10%, если запретить полимерную упаковку. Возрастет и количество пищевых и бумажных отходов, говорится в исследовании ученых Высшей школы государственного администрирования МГУ им. М. В. Ломоносова. Их приводит «КоммерсантЪ».

Ученые соглашаются, что запрет пакетов-«маек» в прикассовых зонах сократит объем отходов полимерной упаковки к 2024 году, но предупреждают, что значительно увеличатся бумажные отходы (на 1,15 млн тонн на следующий год после введения запрета). Годовой оборот пластиковых пакетов составляет около 167 тыс. тонн.

В случае полного запрета на пластиковую упаковку доля пищевых отходов в составе ТКО вырастет с 28% (от 17 млн до 19 млн тонн в год) на величину до 17% от существующего объема, так как мягкая полимерная упаковка увеличивает срок хранения продуктов в 1,5–10 раз. По той же причине произойдет рост цен на основные продукты питания примерно на 9,5%. При этом доля полимерной упаковки в весе продукции составляет 0,5–3%, картонной — 3–15%, а стеклянной — до 40–50%.

Авторы исследования предлагают не отказываться от полимерной упаковки, а контролировать ее использование, установив требование к содержанию вторсырья, и повышать норматив утилизации до 100%.