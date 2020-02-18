Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по иску ЮКОСа

Апелляционный суд в Нидерландах постановил, что Россия обязана выплатить более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Это крупнейшая компенсация в истории международного арбитража. Ранее окружной суд снял обязательства по выплате, но теперь это решение отменено.

«Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов», — уже заявили в Минюсте РФ.

Кремль пока не комментирует решение апелляционного суда Гааги, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В 2005 году три связанные с бывшим акционером ЮКОСа компании подали иски в Международный арбитраж в Гааге, требуя взыскать с России $100 млрд. В 2014 году суд постановил, что РФ в начале 2000-х годов совершила полномасштабную атаку на ЮКОС и ее бенефициаров с целью обанкротить нефтяную компанию и завладеть ее активами. В качестве компенсации экс-акционерам ЮКОСа было присуждено $50 млрд. Окружной суд Гааги отменил это решение в апреле 2016 года.

Подробности судебной тяжбы между акционерами ЮКОСа и Россией читайте здесь.



