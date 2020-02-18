«Бойскауты Америки» объявили о банкротстве из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Крупнейшая скаутская организация «Бойскауты Америки» подала иск о банкротстве из-за множества судебных исков с обвинениями в домогательствах. Процедура даст возможность разработать план по компенсации и продолжить работу, сообщает Associated Press.

Дело «Бойскаутов Америки», которые существуют около 110 лет, может стать одним из самых крупных и сложных дел о банкротстве. К организации предъявляют претензии множество юристов от имени нескольких тысяч мужчин, утверждающих, что их домогались вожатые десятилетия назад. Авторы жалоб ранее не могли подавать в суд из-за нюансов законодательств их штатов. Иск о банкротстве поможет приостановить эти дела, но в итоге организации придется продать часть имущества, в том числе кемпинги и туристические маршруты, чтобы собрать деньги для компенсационного целевого фонда, который может потребовать более миллиарда долларов.

«Скаутские программы будут продолжаться в течение всего этого процесса и в течение многих лет, — говорится в заявлении организации. — Местные советы не претендуют на банкротство, потому что они юридически обособленные и отдельные организации».

В последние годы численность бойскаутов и их финансирование сократилось из-за сексуальных скандалов. При этом еще в середине 1980-х годов организация приняла ряд мер по профилактике, в том числе обязательные проверки на наличие криминального прошлого и тренинги по предотвращению насилия для всех сотрудников и добровольцев, а также правило, что два или более взрослых лидеров обязаны присутствовать на всех мероприятиях. После этого количество случаев домогательств и насилия сократилось. Тем не менее кризис «Бойскаутов Америки» сравнивают с ситуацией в католической церкви США, обвинения к служителям которой тоже предъявляют по поводу деяний, совершенных десятилетия назад. Обе организации также обвиняют в сокрытии преступлений.