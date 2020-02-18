В Конституцию предлагают включить гарантию неприкосновенности экс-президентов

Включить в текст Конституции принцип неприкосновенности бывших президентов предложила председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменению Основного закона Екатерина Лахова.

Как передает ТАСС, по мнению Лаховой, именно неприкосновенность позволяет президенту принимать все конституционные меры по охране суверенитета России, реализуя внутреннюю и внешнюю политику. «Но данная конституционная норма должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия. Потому что это будет, во-первых, конституционная гарантия независимости его деятельности, в том числе и при исполнении обязанности действующего главы государства», — заявила Лахова.