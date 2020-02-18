Киев заявил о потерях на линии разграничения в Донбассе

Утром 18 февраля подразделения объединенных сил Украины были атакованы в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Донбассе и понесли потери, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил.

«Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ополченцы непризнанных республик Донбасса «перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения». В результате обстрелов украинские военные понесли потери.

При этом в самопровозглашенной Луганской народной республике заявляют, что это украинские военные обстреляли из крупнокалиберной артиллерии и минометов четыре населенных пункта ЛНР, передает «Интерфакс». В результате обстрелов серьезно пострадала гражданская инфраструктура в населенных пунктах Кировск и Донецкий, данных о жертвах среди мирного населения нет.