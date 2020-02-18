Армия Халифы Хафтара атаковала аэропорт Триполи

Расположенный в столице Ливии международный аэропорт «Митига» вынужден был прекратить работу из-за обстрела со стороны вооруженных сил Халифы Хафтара. Обстрел начался во время взлета самолета авиакомпании Libyan Airlines, которому пришлось вернуться. Об этом сообщает Anadolu.

Источники агентства в правительстве национального согласия Ливии утверждают, что целью обстрела был саботаж торжеств по случаю девятой годовщины ливийской революции.

Ранее СМИ, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляли, что на стороне Халифы Хафтара в ливийском конфликте против признанного ООН правительства национального согласия воюют российские наемники ЧВК «Вагнер».