Мультипликаторы требуют пересмотра «пензенского дела»

Анимационное сообщество выступило с открытым письмом за пересмотр приговора по делу признанной террористической и запрещенной организации «Сеть»*.

«Мы, режиссеры, аниматоры, художники и другие представители анимационного кино требуем пересмотра вынесенных судебных приговоров, так как в ходе процесса были допущены вопиющие нарушения прав обвиняемых. Фигуранты этого дела заявляли о пытках током, избиениях, угрозах в свой адрес и адрес их близких — именно так их заставили дать признательные показания, от которых многие из них отказались в суде. Но суд не стал рассматривать эти обстоятельства, что вызывает у нас удивление, негодование и протест», — говорится в заявлении.

Его авторы отмечают, что «невозможно промолчать и остаться в стороне», они не хотят «жить в страхе за себя и близких».



10 февраля по делу «Сети»* семерых человек приговорили к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы, признав виновными в создании и участии в террористическом сообществе. Поддержку осужденным высказали ученые, педагоги и психологи, журналисты, кинематографисты, независимые книжные магазины, правозащитники и художники. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Верховный суд и Генпрокуратуру с требованием опровергнуть применение пыток к осужденным, «либо привлечь виновных к ответственности и пересмотреть ранее вынесенные приговоры». Опротестовать приговор от генпрокурора потребовали муниципальные депутаты Петербурга.

*«Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.

