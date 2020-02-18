Джефф Безос выделил $10 млрд на борьбу с изменением климата

Самый богатый человек, основатель Amazon Джефф Безос запустил свой собственный Фонд Земли (Bezos Earth Fund), а также выделил $10 млрд на его работу и гранты для ученых, активистов и неправительственных организаций, которые занимаются решением климатических проблем. Выдавать гранты фонд миллиардера начнет уже летом.

«Изменение климата является самой большой угрозой для нашей планеты. Я хочу работать вместе с другими, чтобы усилить известные пути и исследовать новые способы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на планету», — написал Безос в Instagram.

Он призвал к сотрудничеству крупный бизнес и небольшие компании, государства, глобальные организации и частных лиц. «Земля — это то, что нас всех объединяет — давайте защищать ее вместе», — пишет Безос.

Джефф Безос занимает первое место в списке богатейших людей планеты с состоянием $129,9 млрд по версии Forbes Real-Time.