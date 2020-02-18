Большинство россиян считают, что есть основания опасаться стран НАТО

52% россиян уверены, что существуют все основания опасаться западных стран, входящих в НАТО. В то же время 35% полагают, что Западу самому следует побаиваться России. Таковы данные опроса «Левада-центра», передает «Интерфакс». О том, что НАТО бояться не надо, заявили 44% респондентов, а о том, что не надо опасаться России — 61%.

На самом деле пик антизападных настроений давно в прошлом, отношение россиян к США и ЕС практически вернулось к докрымскому периоду и слабо реагирует на «медийную повестку», пояснила «Коммерсанту» социолог «Левада-центра» Карина Пипия: «Две трети населения выступают за партнерские отношения с западными странами, что в очередной раз подчеркивает массовую усталость от внешнеполитической конфронтации и нежелание воевать с кем-либо. Концепция «осажденной крепости» слабеет, доля россиян, которые считают, что у России нет оснований опасаться стран, входящих в блок НАТО, максимальна за последние 20 лет».

Почти 80% опрошенных уверены, что Россию и Запад должны связывать узы партнерства и дружбы. Как соперника Запад рассматривают 16% россиян, еще 3% видят в нем врага.

При этом россияне относятся к ЕС лучше, чем к США. Так, о хорошем и очень хорошем отношении к Евросоюзу заявили 49% опрошенных, к США — 42%. О негативном отношении к ЕС сообщили 37% респондентов, к Америке — 46%.