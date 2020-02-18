Киев планирует новый обмен пленными с Москвой до встречи «нормандской четверки»

До «нормандского саммита», запланированного в апреле, Украина намерена провести с Россией обмен удерживаемыми лицами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ICTV, передает РБК.

«Мы планируем до следующей встречи провести большой обмен пленными», — сказал министр, отметив, что на саммите в Париже в декабре 2019 года, где собрались лидеры России, Украины, Франции и Германии, удалось достичь существенного прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами. После декабрьского «нормандского саммита» Украина и самопровозглашенные республики Донбасса обменялись пленными (в Украину вернулись 76 человек, в ЛНР — 63, а в ДНР — 60).

В свою очередь Москва поставила условия для проведения новой встречи «нормандской четверки», и из-за этого его подготовка может затянуться на неопределенный срок.

«Когда мы слышим заявления коллег по нормандскому формату об апреле как дате созыва саммита, это только пожелания, идеи, которые высказываются, но не более того», — цитируют министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Ведомости».

По его словам, Киев сначала должен выполнить договоренности, достигнутые на предыдущей встрече. Лавров заявляет об отсутствии прогресса по всем пунктам, включая разведение сил и средств, а также разминирование.

Лавров заявил, что до саммита еще нужно подготовить решения, которые будут на нем приняты.