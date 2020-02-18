Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру и ВС по поводу пыток в «пензенском деле»

Председатель Партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал правоохранительные органы либо опровергнуть применение пыток к фигурантам «пензенского дела», «либо привлечь виновных к ответственности и пересмотреть ранее вынесенные приговоры».

«Информация о применении физической силы при получении от обвиняемых «нужных доказательств», распространяемая в средствах массовой информации и социальных сетях, воспринимается уже как свершившийся и неоспоримый факт. Такую информацию навязывают обществу и сегодня, — говорится в заявлении Миронова. — Считаю, что представители правоохранительных органов должны не избегать диалога с обществом, а предоставить допустимую к раскрытию информацию о ходе завершенного следствия и опровергнуть домыслы о применении физического насилия. Либо признать допущенные при получении доказательств нарушения».

Соответствующие обращения Миронов направил в Генпрокуратуру и в Верховный суд.