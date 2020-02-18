Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса

Мировые поставки iPhone будут временно ограничены из-за проблем в работе предприятий-поставщиков Apple в Китае, вызванных коронавирусом. Из-за снижения спроса в КНР доходы компании в текущем квартале будут ниже ранее объявленных прогнозных показателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение Apple.

В Apple отметили, что предприятия-поставщики расположены за пределами эпицентра заболевания — провинции Хубэй, но восстанавливают свою работу «медленнее, чем мы ожидали». «Этот дефицит поставок iPhone временно повлияет на доходы по всему миру. Все наши магазины в Китае и многие из наших магазинов-партнеров были закрыты. Кроме того, открытые магазины работают в сокращенные часы и с очень низким трафиком клиентов», — отмечается в сообщении. Компания заверила, что розничные точки продаж в КНР будут возобновлять свою работу, как только это будет возможно.

Компания констатировала, что ее доходы в текущем квартале будут ниже объявленных в квартальном руководстве от 28 января.