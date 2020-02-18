Минкомсвязь подготовила законопроект о контроле за большими данными

Предложенный в 2018 году законопроект о регулировании больших данных в России вызвал критику участников рынка и был отозван. Теперь Минкомсвязь предлагает свою версию документа, но и он вызывает множество вопросов у бизнеса, пишет «КоммерсантЪ».

В законопроекте Минкомсвязи с поправками к закону «Об информации», прописаны понятия «большие данные», «оператор больших данных» и «обработка больших данных», а также предполагается установление принципов работы с данными и обязанностей операторов со стороны правительства и создание реестра операторов Роскомнадзором.

В октябре 2018 года подобный законопроект предлагал депутат Госдумы Михаил Романов. Но рынок раскритиковал документ, и он был отозван.

Новый законопроект бизнес также не устраивает. Президент АБД, член совета директоров «МегаФона» Анна Серебряникова отмечает, что закрепление единого определения больших данных нецелесообразно. И для защиты граждан больше нужен законопроект о порядке обезличивания данных.

По словам директора по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирины Левовой, в данной редакции под определение оператора попадает «любой человек, который обрабатывает любую информацию».