На протоиерея Димитрия Смирнова подали заявление из-за слов о гражданских женах — «бесплатных проститутках»

Заявление с требованием провести проверку слов протоиерея Димитрия Смирнова, который назвал гражданских жен «бесплатными проститутками», в Следственный комитет, прокуратуру и ГУ МВД по Москве направила юрист Екатерина Гордон.

«Это публичный человек, официальный представитель РПЦ. Его заявления кощунственны, и я жду, в том числе и как юрист, как быстро будет инициирована проверка, когда его вызовут для дачи пояснений, и как пройдет лингвистическая экспертиза», — сказала она в беседе с порталом Super.ru.

В Facebook Гордон отметила, что в ее юридическую компанию обратились еще несколько женщин с просьбой помочь им подготовить аналогичные заявления.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» заявил следующее: «У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает».