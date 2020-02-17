К поддержке фигурантов «пензенского дела» присоединилось художественное сообщество России

Десятки художников, галеристов и искусствоведов выступили против жестокого приговора фигурантам «пензенского дела».

«Мы гневно осуждаем открывшуюся на этом процессе практику пыток, которую в ходе дознания применяли правоохранительные органы и специальные службы. Пыткам нет оправдания. Это высшее проявление безразличия и ненависти к человеческой личности, это знак перерождения отдельных индивидов в садистов и насильников. Пытки — самая мрачная традиция отношений отечественной власти с народом — неоднократно, в периоды осознания ошибок прошлого, самой же властью осуждались как тяжкое преступление. Ибо пытки не только калечат души и тела людей. Они уничтожают общество, нацию и, в конечном итоге, государство», — говорится в заявлении.

Пытки фигурантов «Сети»* и других подозреваемых, эти сфабрикованные «силовиками» процессы лишают власть легитимности и превращают ее в сообщника преступлений, пишут авторы обращения. Они требуют «гласного расследования фактов применения пыток в современной России и уголовного наказания палачей», а также отмены приговоров всем осужденным фигурантам «Сети»* и проведения нового расследования этого дела.

10 февраля по делу «Сети»* семерых человек приговорили к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы, признав виновными в создании и участии в террористическом сообществе. Поддержку осужденным высказали ученые, педагоги и психологи, журналисты, кинематографисты, независимые книжные магазины, правозащитники. В выходные в Москве и Петербурге прошли акции против решения суда.



*«Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.