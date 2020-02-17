СМИ: подозреваемый в убийстве Хангошвили посещал тренировочные базы ФСБ

В 2019 году Вадим Красиков, подозреваемый в убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, посещал тренировочные базы Центра специального назначения ФСБ. Об этом со ссылкой на данные биллинга мобильного телефона Красикова пишут The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Одним из постоянных контактов подозреваемого был Эдуард Бендерский, ветеран и глава благотворительного фонда «Вымпела». Когда Красиков начинает проводить активные действия по подготовке к убийству в Берлине, его звонки Бендерскому учащаются. Так, например, они созваниваются 3 июля, когда Красиков возвращается из Брянска, где делал паспорт на имя Соколова, а также 28 июля — по возвращению из Петербурга, где он получил документы о трудоустройстве в ЗАО «Руст» (для визы), говорится в расследовании.

Сам Бендерский в разговоре с The Insider заявил, что с Красиковым он не знаком и никаких комментариев давать не собирается.

Биллинг телефона показал, что Красиков неоднократно посещал основные тренировочные базы ЦСН ФСБ. Например, он как минимум 8 раз в 2019 году был на базе ЦСН ФСБ в Балашихе. В последний раз он тренировался здесь 8 августа — всего за несколько дней до того, как отправился в Европу. Также он приезжал в Национальный антитеррористический центр и аналитический центр ФСБ. Там он появлялся 2 апреля и 2 июля, накануне поездки в Брянск за паспортом прикрытия.

Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине 23 августа. Генеральная прокуратура Германии уверена: речь идет о заказном убийстве. Хангошвили — участник второй чеченской войны.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже говорил, что Хангошвили был одним из организаторов взрывов в московском метро: «Этот человек находился у нас в розыске, причем очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро».