Великобритания потратит £1,2 млрд на суперкомпьютер для прогнозирования погоды

Великобритания планирует создать самый мощный компьютер для расчетов изменения климата и прогнозов погоды. На программу заложено £1,2 млрд, сообщает правительство королевства.

Данные с суперкомпьютера будут использоваться для того, чтобы эффективнее бороться с глобальными изменениями климата и достигнуть показателей нулевого выброса. При этом вычислительные мощности британской службы погоды увеличатся в шесть раз. Систему можно будет использовать для более точного прогнозирования штормов, выбора наиболее подходящих мест для развертывания средств защиты от наводнений, для защиты энергетического сектора от скачков и отключений и других целей. При этом технологии, которые сейчас используются британскими метеорологами, позволили предсказать штормы Ciara, Dennis и «Зверь с Востока» за пять дней. Это позволило местным советам и службам экстренной помощи подготовиться. Новый суперкомпьютер еще улучшит ситуацию.

«В связи с тем, что правительство объявляет о проведении Года действий в области климата, эта новость еще раз демонстрирует, что Великобритания подала пример перед проведением климатической конференции ООН COP26, на которой мир соберется для согласования более амбициозных действий», — говорится в пресс-релизе.

По словам министра бизнеса и энергетики Алока Шарма, новый суперкомпьютер также усилит британские возможности в области суперкомпьютеров, технологий обработки данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

Также британское правительство заявило о выделении £30 млн на продвинутые суперкомпьютерные услуги, предоставление исследователям доступа к новейшим технологиям и опытным разработкам программного обеспечения. Это поможет ускорить различные научные исследования, среди которых, например, обнаружение химических загрязнителей в продуктах питания.