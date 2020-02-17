Минюст начал проверку НКО «Открытый Петербург»

Минюст начал проверку некоммерческой организации «Открытый Петербург» на предмет деятельности иностранного агента. Об этом сообщил руководитель НКО Андрей Пивоваров.

«Через час ко мне домой придет проверка из Минюста. Комиссия будет проверять деятельность НКО «Открытый Петербург». Донос написало пригожинское «Федеральное агентство новостей». Стучит, что мы — «иностранные агенты». Ничего смертельного, но весь день вынужден готовить кипу бумаг», — написал он в Twitter.

«Открытый Петербург» — независимое НКО, которое мы с коллегами учредили в 2017 году. Конечно, никакого иностранного финансирования, как утверждают авторы доноса, у нас не было и быть не могло», — добавил Пивоваров в Facebook.