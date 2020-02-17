РБК: начальник московской полиции подал в отставку

Рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции написал генерал-майор Сергей Плахих. Официальная причина — выход на пенсию, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Одним из кандидатов на место начальника полиции является руководитель управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы генерал-майор Игорь Зиновьев. Его место, в свою очередь, может занять Алексей Школкин, руководитель управления полиции по городскому округу Одинцово.

Сергею Плахих 56 лет. Он начинал службу в Киргизской СССР. Начальником полиции Москвы работал с 2017 года. Является почетным сотрудником МУРа.