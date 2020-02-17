Госсовет предложил не заводить уголовные дела на предпринимателей за невыплату зарплат

Рабочая группа Госсовета подготовила предложения по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях. За необоснованные экономические дела и меры пресечения по ним предлагается наказывать следователей и судей, а невыплату зарплат перевести в разряд административных преступлений, пишет РБК.

Сейчас «Невыплата зарплаты» является статьей Уголовного кодекса и за такое преступление можно получить до пяти лет лишения свободы. Убрать предлагается не только эту статью, но и исключить уголовную ответственность за неисполнение контрактов. Рабочая группа также предлагает разработать механизмы замены лишения свободы за экономические преступления на штрафы, кратные ущербу по делу.

Среди предложений рабочей группы Госсовета — обобщение Верховным судом судебной практики по экономическим делам. А также — расширение полномочий прокуратуры по отношению к следствию, увеличение сроков рассмотрения и возможной отмены постановления о возбуждении дела (сейчас у прокуратуры есть лишь сутки на принятие такого решения, после получения материалов). При этом члены рабочей группы считают, что нужно ужесточить ответственность для следователей, возбуждающих «необоснованные» уголовные дела по экономическим преступлениям, и судей, отправляющих под арест фигурантов этих дел.

Госсовет также предлагает ограничить использование статьи о создании организованного преступного сообщества. Аналогичную идею озвучивал президент Владимир Путин, 13 февраля Госдума уже приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Предложения рабочей группы Госсовета создавались в диалоге с бизнес-сообществом и скоро будут направлены в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти для согласования, а после поступят в администрацию президента.