Петербургские депутаты просят генпрокурора опротестовать приговор по «пензенскому делу»

Более 50 муниципальных депутатов из Санкт-Петербурга подписали обращение к генпрокурору Игорю Краснову, в котором просят его опротестовать приговор по «пензенскому делу». Они требуют заняться расследованием его фабрикации и привлечь к ответственности тех, кто применял пытки, фальсифицировал «доказательства» и выносил неправосудный приговор. Обращение опубликовал в Telegram руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга Борис Вишневский.

Депутаты напоминают, что факт пыток был подтвержден членами Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга, а в обвинительном заключении отсутствуют указания «на какие-либо приготовления обвиняемых к террористическим актам с конкретными целями, нет указания времени, места, способа, мотива, характера, размера и вреда совершенного преступления».

«Все, что нам известно о деле «Сети»* позволяет нам называть его полностью сфабрикованным, а приговор — неправосудным и несправедливым», — пишут муниципальные депутаты.

Они не только просят генпрокурора опротестовать приговор по делу «Сети»*, но и «чтобы в Санкт-Петербурге, при продолжении слушаний в отношении обвиняемых по этому же делу Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, к которым также применялись пытки, прокуратура отказалась от предъявленных обвинений».

10 февраля обвиняемых по делу «Сети»* приговорили к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы. Поддержку осужденным высказали ученые, педагоги и психологи, журналисты, кинематографисты, независимые книжные магазины, правозащитники. В выходные в Москве и Петербурге прошли акции против решения суда.

*«Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.