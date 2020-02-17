Хакеры ХАМАС взломали телефоны израильских солдат, притворившись девушками

Израильские военные сообщили о взломе десятка смартфонов израильских военных группой боевиков ХАМАС, притворяющихся молодыми девушками, желающими познакомиться. Об этом сообщает BBC.

Лже-девушки отправляли солдатам поддельные фотографии и писали на несовершенном иврите, объясняя это тем, что они прибыли из другой страны или у них есть нарушения зрения или слуха. Когда дружеские отношения устанавливались, «девушки» отправляли ссылки, которые, по их словам, позволили бы обмениваться фотографиями. В действительности солдаты загружали вредоносные программы. Так у хакеров появлялся доступ к данным телефона, включая местоположение, фотографии и контакты. Они также могли манипулировать телефоном удаленно, используя его для фотографирования и записи видео без ведома владельца.

По словам израильских военных, заговор был раскрыт еще несколько месяцев назад, но его не предавали огласке, чтобы продолжить наблюдение за поведением хакеров.

Ранее армия обороны Израиля уже предупреждала солдат о необходимости проявлять бдительность при использовании смартфонов. Это уже третья попытка ХАМАС за последние годы проникнуть в телефоны израильских солдат, она была самой эффективной.