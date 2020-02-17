Правозащитники требуют подтверждения информации о наказании силовиков за действия на митингах

Директор проекта «Зона права» Сергей Петряков обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и директору Росгвардии Виктору Золотову за подтверждением информации о наказании силовиков за превышение полномочий на летних митингах в Москве. Ранее об увольнении и возбужденных уголовных делах в отношении сотрудников Росгвардии говорил член Совета Федерации Виктор Бондарев.

Петряков напомнил, что организация представляет интересы 15 человек, избитых силовиками на акциях протеста летом прошлого года. Но ни одно заявление в СК не привело к возбуждению уголовного дела. Поэтому «Зона права» просит глав силовых ведомств «подтвердить информацию о возбужденных уголовных делах и уведомить о числе сотрудников, привлеченных к дисциплинарной ответственности».

Заявление сенатора Бондарева назвал неточным председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев. У него нет данных, что кого-либо наказали или уволили.

«По имеющимся у меня данным, а я нахожусь в постоянном контакте с руководством МВД и Росгвардии, подобные сообщения по крайней мере неточны», — цитирует Пискарева «Интерфакс». Депутат при этом называет действия сотрудников правоохранительных органов «грамотными, соответствующими сложившейся ситуации и отвечающими требованиям российского законодательства».

Ранее сегодня глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что с сотрудниками Росгвардии и МВД, которые превысили полномочия на митингах в Москве в июле и августе 2019 года, была проведена работа, некоторые из них были наказаны или уволены.