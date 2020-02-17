Ассоциация независимых общественных наблюдателей призвала отменить приговор фигурантам «пензенского дела»

Отменить незаконный приговор, расследовать факты пыток и наказать тех, кто пытал фигурантов «пензенского дела» призывают члены Ассоциации независимых общественных наблюдателей. Заявление опубликовала в Facebook сопредседатель Ассоциации, член московской Общественной наблюдателей комиссии (ОНК) Любовь Волкова.

«Мы, члены Ассоциации независимых наблюдателей тюрем и полиции, которые в ходе проверок мест принудительного содержания неоднократно сталкивались с фактами насилия и пыток заключенных с целью добиться нужных следствию показаний, призываем отменить незаконный приговор, расследовать факты пыток и дать оценку истязателям, как требует того законодательство России. Вопиющая жестокость и несправедливость приговора возмутительны. Мы требуем проведения объективного расследования пыток в деле «Сети»*, которое должно закончиться выявлением и наказанием виновных в пытках должностных лиц, и как следствие, пересмотра самого дела «Сети»*, — говорится в заявлении, подписи под которым оставили около 50 правозащитников.

Ранее сопредседатели Ассоциации независимых наблюдателей Валерий Борщев и Лев Пономарев, а также Светлана Ганнушкина просили о встрече с президентом Владимиром Путиным, чтобы представить факты и доказательства, объективно свидетельствующие о том, что к фигурантам дела «Сети»* применялись пытки.

10 февраля обвиняемых приговорили к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы. Поддержку осужденным высказали ученые, педагоги и психологи, журналисты, кинематографисты, независимые книжные магазины. В выходные в Москве и Петербурге прошли акции против решения суда.

*«Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.