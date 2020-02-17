Французские парламентарии предложили выслать Павленского из страны

Несколько депутатов от французской правящей партии «Вперед, республика» предложили лишить статуса политического беженца и выслать из страны художника-акциониста Петра Павленского. Однако это вряд ли произойдет, сообщает France info.

На прошлой неделе Павленский опубликовал видео интимного содержания с участием кандидата в мэры Парижа от правящей партии Бенжамена Гриво. Акционист при этом обвинил политика, публично отстаивающего семейные ценности, в лицемерии. Видео разошлось по социальным сетям и привело к тому, что бывший официальный представитель французского правительства снял свою кандидатуру. Вместо него в борьбе за пост главы Парижа правящая партия поддержит министра здравоохранения Аньес Бюзен, отмечает Euronews. Павленского задержали в субботу 15 февраля вместе с его подругой Александрой де Таддео, которой, вероятно, Гриво и отправил интимное видео.

Статуса беженца Павленский не может лишиться по ряду причин. Женевская конвенция предусматривает, например, лишение статуса из-за преступлений против мира, военных преступлений или преступлений против человечества, а также серьезного преступления общего права за пределами принимающей страны и «действий, противоречащие целям и принципам ООН». К Петру Павленскому они не относятся. Еще один способ лишить статуса политического беженца связан с законодательством Франции. Но для этого нужно представлять «серьезную угрозу государственной безопасности», быть осужденным за терроризм или на 10 лет заключения по другому серьезному преступлению. Но за распространение видео с Гриво Петр Павленский может быть приговорен максимум к двум годам тюремного заключения.