Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Гражданка России заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии, сообщили в посольстве РФ.«В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения», — говорится в Facebook дипмиссии.

На корабле Diamond Princess находятся 24 россиянина. Ранее в посольстве отмечали, что «от россиян не поступало обращений с просьбой об эвакуации с судна». Хотя другие государства, чьи граждане находятся на борту, уже начали вывозить своих людей на родину.