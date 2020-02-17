Суд отправил на принудительный карантин сбежавшую ранее из больницы Аллу Ильину

Петроградский суд Петербурга постановил принудительно отправить в больницу Аллу Ильину, которая ранее сбежала из стационара, где проходила карантин из-за коронавируса. Иск подавал главный санитарный врач города, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Суд требования истца удовлетворил. Ильина подлежит принудительному помещению в больницу. Решение подлежит немедленному исполнению службой судебных приставов», — отмечается в релизе.

Ильина будет помещена в Боткинскую больницу как минимум до 19 февраля, уточняет «Интерфакс».

У Аллы Ильиной, вернувшейся в Петербург из Китая, 4 февраля выявили симптомы ОРВИ. 6 февраля ее госпитализировали в инфекционную больницу имени Боткина, на следующий день она покинула стационар, не пройдя, как уверяют врачи, обследование в полном объеме. Адвокат Виталий Черкасов говорит, что инкубационный период коронавирусной инфекции у Ильиной уже закончился. Первые анализы она сдала еще 31 января в Хабаровске, куда прилетела из Китая. Юрист отмечает, что Ильина ушла из больницы 7 февраля, а Роспотребнадзор хватился ее только через неделю, после появления информации об инциденте в СМИ.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сегодня заявила, что назрел вопрос об усилении ответственности за нарушение карантинного режима.

«Инструменты, которые у нас сегодня есть, мы считали достаточными еще какое-то время назад. Мир меняется, по результатам оценки мы готовы будем предложить вам изменения по усилению ответственности, по усилению режимов карантинных», — сказала она на парламентских слушаниях в Госдуме.