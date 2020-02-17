СК в Забайкалье не стал арестовывать иеговистов после массовых обысков и задержаний

Суд в Чите прекратил рассмотрение ходатайства об аресте иеговистов Сергея Кирилюка, Павла Мамалимова и Вадима Куценко, так как следствие его отозвало. При этом Куценко пожаловался на пытки при задержании, сообщает «Тайга.инфо».

Жителей Забайкалья подозревали в организации деятельности экстремистской организации. Трое были задержаны на 72 часа, а четвертого фигуранта Владимира Ермолаева отправили под домашний арест. Однако следствие отозвало ходатайство, и троих подозреваемых выпустили из СИЗО без какой-либо меры пресечения.

Вадим Куценко обратился в прокуратуру, СК и к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой с заявлением о пытках при задержании. Следствие вызвало его для дачи показаний по этому поводу.

Адвокат Куценко Артур Ганин говорит, что его подопечного отвезли в лес на УАЗе и били там электрошокером, пинали и угрожали, что сделают все возможное, чтобы подозреваемого на зоне «опустили», говорили грубости и оскорбления, пытались добиться признательных показаний и заставить его взять всю вину на себя. При этом сначала следствие проигнорировало жалобы на пытки.

Массовые обыски по делу иеговистов прошли 10 февраля в Чите, Шилке и Хилке, поселках Карымское, Курорт-Дарасун, Первомайский.