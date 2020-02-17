Суд удовлетворил иск метрополитена к сотрудникам ФБК

Симоновский суд Москвы по иску метрополитена взыскал с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгия Албурова 311 тыс. рублей из-за акции 3 августа. Иск был связан с оплатой работы сотрудников метро в выходной день, когда в Москве проходила акция протеста, передает «МБХ медиа».

Адвокат ответчиков Александр Помазуев на суде обращал внимание на письма от МВД, где нет требований о вызове дополнительных сотрудников метро, на документы о пассажиропотоке, из которых ясно, что метро увеличило прибыль на 2,6 млн руб. в день акции. Представители метрополитена ранее заявляли, что из-за увеличения пассажиропотока в день акции пришлось дополнительно привлекать к работе начальников станций.