Илья Яшин о марше Немцова

Друзья, если кто-то еще не в курсе: 29 февраля в Москве состоится Марш Немцова. В последний день зимы — символично, согласитесь? В 13:00 мы с вами сформируем колонны на Страстном бульваре, после чего демонстрация двинется к проспекту Академика Сахарова.

Пока же я отвечу на три самых важных вопроса, которые требуют пояснений.

1. Итак, зачем мы выходим и зовем вас на улицу?

Для того, чтобы добиться справедливости. Заказчик убийства Немцова до сих пор на свободе — его даже не пытаются искать. Мы требуем от следствия назвать имя этого человека и отправить его за решетку.

Для того, чтобы прекратить репрессии в отношении оппонентов власти. Убийца Немцова проводит банкеты на «строгом режиме», обедает шашлыком и свежими фруктами. В то же время по делу «Сети»* парней, на руках которых нет и капли крови, пытают током и выбивают показания. Мы требуем прекратить сажать невиновных и освободить политзаключенных.

Для того, чтобы помешать Путину править вечно. Группировка в Кремле меняет под себя законы, включая Конституцию, и превращает страну в собственный кооператив. Мы требуем сменяемости власти и честных выборов.

2. Почему мэрия вдруг согласовала в центре столицы явно оппозиционное мероприятие? Зачем Собянин сделал такой подарок оппозиции? Важно понимать: никакого подарка здесь нет. И в Кремле, и в мэрии не сомневаются: мы вышли бы на марш независимо от решения властей. Летние протесты показали, что в Москве достаточно людей, которых не запугать ни дубинками, ни автозаками. Поэтому сегодня, друзья мои, они решили с вами не связываться.

И это — наш с вами шанс. Мы должны провести по-настоящему массовое мирное шествие, продемонстрировав свою силу.

Марш Немцова в этом году станет важнейшим политическим событием, возможно — ключевым. Это будет наш с вами ответ на планы изнасиловать Конституцию. Если выйдет много людей, то мы как минимум притормозим движение Путина к вечному правлению. Потому что — не забывайте! — эта власть понимает только язык больших чисел.

3. Что можете сделать лично вы?

Во-первых, конечно, принять участие в марше. Заранее отметьте для себя субботу 29 февраля, отложите дела и обязательно приезжайте на Страстной бульвар. В идеале соберите компанию родственников и друзей: и людей больше, и шагать вместе интереснее.

Во-вторых, помогайте организаторам марша информационным участием. Неважно, сколько подписчиков у ваших соцсетей — если больше нуля, это уже хорошо. Напишите пост с анонсом марша, сделайте видеоролик и объясните, почему лично вы идете на Марш Немцова. Поверьте, ничто так не мобилизует людей, как личное обращение тех, кому они симпатизируют и чье мнение уважают. Даже если вы убедите одного-двух человек, это уже отличный результат.

В-третьих, опубликуйте анонс марша в доступных вам чатах и пабликах. Речь в первую очередь о площадках, где общаются ваши знакомые: районные группы, объединения соседей по дому. Зачастую люди, которые хотели бы принять участие в таких акциях, просто ничего о них не знают. Помогите им — распространяйте информацию.

Наконец, расшарьте у себя в соцсетях этот мой пост. Если он убедил вас, то, возможно, убедит и других.

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29 февраля встречаемся на Страстном бульваре. Увидимся, друзья.

Источник

*«Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.