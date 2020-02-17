Человеческий компост и жидкая кремация: ученые-экологи ищут альтернативные способы утилизации тел

На прошедшей 16 февраля конференции Американской ассоциации развития науки в Сиэтле обсуждались способы обращения с человеческими телами после смерти, которые меньше вредят природе, чем традиционные. Интерес к экологичным способам захоронения растет в США и Британии, пишет The Guardian.

Профессор почвоведения и устойчивого сельского хозяйства в Университете штата Вашингтон Линн Карпентер-Боггс говорит, что смерть не оказывает такого большого влияния на окружающую среду, как многие другие процессы в нашей жизни, однако можно искать альтернативные способы захоронения. Карпентер-Боггс ,как консультант компании Recompose, базирующейся в Сиэтле, которая планирует открыть первый в мире завод по производству компоста из человека, представила данные пилотного проекта, в рамках которого было использовано шесть тел для проверки безопасности и эффективности нового подхода — компостирования человека. Отметим, что в прошлом году штат Вашингтон первым легализовал такой способ захоронения.

При таком процессе тело превращается в две тачки земли за четыре-шесть недель. Для этого труп помещается в многоразовый стальной шестигранный контейнер вместе с древесной щепой, люцерной и соломой. Внутри капсулы контролируется влажность и соотношение углекислого газа, азота и кислорода. Внутри создаются идеальные условия для микробов, которые значительно ускоряют нормальную скорость разложения.

Пилотный проект показал, что все, из чего состоит человек, включая кости и зубы, надежно превращается в компост (неорганические материалы, такие как кардиостимуляторы и искусственные бедра, проверяются и перерабатываются отдельно). Было также обнаружено, что почва такого компоста содержит низкий уровень бактерий кишечной палочки — это значит, что родственники могут безопасно разбрасывать останки своих близких, как пепел, или использовать их для посадки куста роз или для разведения растений.

При этом процесс затрачивает ⅛ часть энергии, необходимой для кремации. Кремация в США производит столько же СО2, сколько и сжигание 800 000 баррелей нефти. Другие традиционные виды захоронения также неэкологичны — бальзамирующие жидкости могут проникать в грунтовые воды, а гробы расходуют природные ресурсы, такие как древесина и металл.

Дебора Смит из Британской национальной ассоциации директоров похоронных бюро сказала: «На сегодняшний день компостирование человека в Великобритании не проводилось, но предпринимаются постоянные попытки ввести другую альтернативную форму утилизации: щелочной гидролиз (так называемая кремация водой). Этот вид уже разрешен в некоторых штатах США. Для тех, кто ищет максимально естественное захоронение в Великобритании, растет число частных захоронений, на которых можно быть похороненным в лесной местности, в биоразлагаемом саване, с деревом или простой табличкой, отмечающей место расположения могилы».

Основатель компании Resomation из Лидса Сэнди Салливан продает свои машины для жидкой кремации в США и надеется начать продажи в Великобритании. Она говорит, что это более низкий по эксплуатационным расходам и более экологичный вид кремации. При этом процессе тело помещают в резервуар с водой и гидроксидом калия под давлением. Жидкость нагревается до температуры около 150°C и через четыре часа остаются только кости, которые рассыпаются в белый порошок.