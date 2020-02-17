Книжные магазины объявили забастовку против приговора по «пензенскому делу»

Несколько книжных магазинов прервали свою работу в знак протеста против приговора фигурантам «пензенского дела». Их сотрудники намерены выйти на одиночные пикеты в своих городах.

«Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, когда людей пытают? Как можно призывать кого-то к сопереживанию героям любимых книг, когда за мысль, высказанную фантазию можно получить огромный срок, фактически пожизненный? Как мы можем призывать ценить «классику», когда книги, находящиеся в каждой школьной или районной библиотеке, «приговариваются» судом к уничтожению? Мы не можем промолчать. И как граждан, и как профессионалов нас тревожит судьба нашей страны, культуры, которым мы служим», — говорится в заявлении, которое, в частности, опубликовано магазином «Пиотровский».

К акции присоединились магазины «Пиотровский» в Перми и Екатеринбурге, «Фаланстер» (Москва), «Маршак» (Москва), «Все свободны» (Санкт-Петербург), «Чарли» (Краснодар), «Свидетель» (Тула), «Порядок слов» (Санкт-Петербург), «Бакен» (Красноярск).

Ранее с открытыми письмами в поддержку фигурантов дела «Сети»*, которых осудили на сроки от 6 до 18 лет колонии по обвинению в терроризме, выступили ученые, педагоги и психологи, журналисты и кинематографисты. В выходные в Москве и Петербурге прошли акции против решения суда.

*«Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.