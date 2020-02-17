В СФ заявили, что Росгвардия наказала сотрудников за превышение полномочий на митингах

С сотрудниками Росгвардии и МВД, которые превысили полномочия на митингах в Москве в июле и августе 2019 года, была проведена работа, некоторые из них были наказаны или уволены. Об этом заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева.

«Я не говорю, что все действия правоохранителей на 100% были квалифицированы как прекращение беспорядков. Были и такие случаи, когда правоохранители превышали полномочия. Кстати, с ними проведена огромная работа: если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали — были возбуждены уголовные дела. Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов», — заявил сенатор.

Конкретных эпизодов, фамилий сотрудников или даже числа наказанных сотрудников Бондарев не привел. В целом действия силовиков на летних протестах он назвал «адекватным тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали».

На акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа были задержаны около 2 тыс. человек, было возбуждено несколько дел о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти. При этом гражданам, пострадавшим от действий силовиков, было отказано в возбуждении дел. Так 15 февраля Дарье Сосновской, которую ударили в живот во время задержания на акции протеста, ответили на ее жалобу в МВД. По мнению ведомства, Сосновская получила удар в живот, «чтобы не допустить неправомерных действий в отношении сотрудника полиции», сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков: «То есть наказывать за это никого, конечно, не будут».