Психолог Людмила Петрановская о современных и советских «террористах»

Хочу рассказать историю из своей жизни.

Дело было 30 лет назад.

Я заканчивала университет в Ташкенте. И у нас была небольшая организация из очень молодых людей, несколько человек. Мы выступали против принудительной работы студентов на сборе хлопка. Это была ежегодная акция массового унижения, два с половиной месяца жизни в скотских условиях, рабский труд по 12 часов в день, без выходных, на отравленных дефолиантом полях. Ну, как выступали. У меня была печатная машинка. В нее влезало 5 копий. За ночь удавалось напечатать 30-40 листовок, мы их расклеивали.

А через три месяца на нас завели дело по расстрельной статье: вооруженное свержение власти, хранение оружия, уж не помню точно формулировок.

Дело было так: с нами познакомились двое людей постарше, мужчина и женщина. Сказали, что очень нас поддерживают, и предложили помочь с ксероксом для листовок. Пригласили встретиться и все обсудить. Когда мы ехали со встречи, мужчина сказал, что ему нужно зайти на минутку домой, а нам с подругой предложил показать красивые экземпляры бирюзы (он был геолог). Женщина была с нами. Мы посмотрели камни, повосхищались и ушли. Тема с ксероксом как-то заглохла, они доверия не вызвали.

Вскоре этого человека арестовали. Оказалось, что он браконьерил на добыче бирюзы, и у него дома был запас взрывчатки. Он дал показания, что мы приходили, чтобы посмотреть на его запасы, и просили добыть ещё. Мол, собирались что-то взорвать, чтобы... не знаю, что. Женщина была провокатором.

Мне было 22 года, подруге 19.

Нас спас развал СССР, дело заглохло. Семья, работа, книги, жизнь — всего этого могло бы не быть

Это история для тех, кто спрашивает: «да неужели ничего не было, а столько дали».

Было, конечно. Вот что-то типа этого и было.

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