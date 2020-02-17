Трамп призвал Россию перестать поддерживать «зверства» сирийского режима

Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить поддержку режима Башара Асада в Сирии и выразил обеспокоенность по поводу ситуации с беженцами в Идлибе. Как сообщает Agence France-Presse, в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Трамп «выразил обеспокоенность по поводу насилия в Идлибе и выразил желание США положить конец поддержке Россией зверств режима Асада».

В воскресенье, после столкновений и ударов с воздуха, силы режима Асада, по данным Сирийской обсерватории по правам человека, «впервые с 2012 года контролировали все деревни и небольшие города вокруг Алеппо». По сообщениям ООН, наступление, поддерживаемое Россией, вызвало самую большую волну беженцев за время войны в Сирии: с декабря бежало порядка 800 тыс. человек.

Трамп также отметил, что «продолжение иностранного вмешательства в Ливии только ухудшит ситуацию». Ранее турецкий лидер озвучивал намерение вмешаться в ливийский конфликт.