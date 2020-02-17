Со стоящего на карантине в Японии лайнера начали эвакуацию людей

США вывезли на чартерных рейсах несколько сотен своих граждан, ранее находившихся на борту стоящего на карантине из-за коронавируса круизного судна Diamond Princess. О намерении эвакуировать своих граждан также заявили Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия, пишет Reuters.

Лайнер Diamond Princess находится на карантине у берегов Японии с 3 февраля. На данный момент коронавирус был выявлен у 355 пассажиров. С судна эвакуируют лишь тех пассажиров, у которых нет симптомов Covid-19. А после возвращения на родину людей помещают на карантин. Пассажирам с симптомами и инфицированным не разрешено лететь на эвакуационных чартерах.

На корабле находятся 24 россиянина. По данным посольства РФ в Японии, с ними в ежедневном режиме поддерживается индивидуальный контакт, коронавирус ни у кого из них не диагностирован.

«В настоящее время японские власти проводят обследование на предмет заражения коронавирусом всех людей, находящихся на борту Diamond Princess. Пассажиры, у которых не будет выявлен вирус, смогут покинуть корабль после завершения установленного японскими властями срока карантинного режима. От россиян не поступало обращений с просьбой об эвакуации с судна. В настоящее время исходим из того, что наши граждане продолжают оставаться на лайнере до завершения карантина, то есть ориентировочно до 19 февраля», — сообщают в посольстве.