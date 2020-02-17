Агитировать за и против поправок в Конституцию смогут все

Власти не намерены специально регламентировать агитацию перед голосованием по конституционным поправкам. Об этом говорилось, в частности, на семинаре для глав региональных избиркомов и вице-губернаторов по внутренней политике, пишет «КоммерсантЪ».

На выборах агитировать разрешено партиям и кандидатам, в случае референдума — инициативной группе. В случае с общероссийским голосованием нет ни того, ни другого. Сами избиркомы могут заниматься только информированием о предстоящем голосовании, не призывая граждан голосовать за или против.

Источник «Ъ», близкий к администрации президента, утверждает, что первоначально планировалось допустить до агитации общественные организации и партии. Другой поясняет, что со стороны ЦИКа также предлагалось, чтобы желающие агитировать открывали спецсчета, а всю агитпродукцию проверяли избиркомы. В итоге принято решение специально не регламентировать процесс агитации.

«То есть агитировать будут все, кто во что горазд»,— говорит участник семинара.

Отсутствие регламента дает возможность вести на телевидении косвенную агитацию в пользу поправок — например, показывать «круглые столы и другие мероприятия, где будет позитивно освещаться обсуждение поправок». В ином случае пришлось бы выделять специальное эфирное время под агитацию как за, так и против поправок, отмечает один из собеседников «Ъ».