Психологи и учителя вступились за осужденных по «пензенскому делу»

Нет пыткам и несправедливым судебным приговорам, заявили психологи в открытом письме, которое опубликовал в Facebook Александр Арчагов. Около 200 психологов, подписавшихся под письмом, требуют пересмотра дела «Сети»*.

«Мы считаем, что в 21 веке не должно быть пыток и чудовищных, бесчеловечных приговоров с такой слабой доказательной базой, основанных практически только на признаниях, добытых пытками», — пишут авторы заявления.

Психологи отмечают, что их профессия — «помогать людям быть психически здоровыми, поддерживая основные человеческие ценности для гармоничного развития в здоровом обществе». Но «данная ситуация — шок для граждан России», отмечается в письме, так как «создает условия для насилия, угнетения и формирования опасных психических проблем в нашем обществе».

На сайте профсоюза «Учитель» опубликовано обращение педагогов.

«Жестокий и неправосудный приговор противоречит гуманистическим принципам, которыми мы руководствуемся в деле воспитания подрастающего поколения будущих граждан России. Подростки испытывают сильнейший стресс от несоответствия наших слов тому, что происходит за стенами школ. Тем самым со школьной скамьи они привыкают ничему и никому не верить, теряя моральную опору в обществе тотальной лжи, насилия и лицемерия», — говорится в нем.

Напомним, 10 февраля фигуранты дела «Сети»* получили от 6 до 18 лет заключения. Осужденные заявляли о пытках во время следствия.

*«Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.