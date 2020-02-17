Судья КС счел Советский Союз «незаконно созданным государством»

Судья Конституционного суда Константин Арановский заявил, что Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти. По его мнению, Россия должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям». При этом судья уверен, что Россия должна возмещать вред, причиненный СССР, но не как наследник государства-виновника, а «с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию».

Как пишет «КоммерсантЪ», свое мнение судья Арановский высказал в дополнение к декабрьскому постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в ходе советских репрессий. Суд тогда встал на сторону трех, которые хотят получить жилье в Москве, где их семьи проживали до высылки в годы репрессий. Арановский подчеркивает, что согласен с этим решением, но считает необходимым дополнительно высказаться по вопросу правовой ответственности России за преступления, совершенные советской властью.

Он называет ее «незаконными партийно-государственными властеобразованиями», которые нельзя считать «правопредшественниками конституционной государственной власти». «Та власть потому и была иной, что репрессировала множество пострадавших и лишь условно, в приступах слабости, временами реабилитировала часть жертв, оставляя их, однако, «меченными» неясной какой-то виной, — убежден судья. — На себя вину эта власть не брала и вреда своим жертвам не возмещала, ни в чем сама не каялась, и не ей быть правопредшественницей правовой демократии».

«При строительстве новой России, когда в 1993 году произошла демократическая революция, действительно не было сделано то, что надо было сделать. А именно — четко и внятно признать, что Россия разрывает с СССР как с государством террористическим, тоталитарным и преступным, — сказал «Ъ» председатель совета ПЦ «Мемориал» Олег Орлов. — Ничего не было сделано, это очень печально, и отсюда многие проблемы, которые сейчас в России резко обострились. Другое дело, что ответственность — не вину, а ответственность — за политические преступления СССР Россия должна признать. Любая страна, которая возникла на территории бывшего СССР, должна признавать эту ответственность».