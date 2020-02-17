The Times: российская разведка ищет у берегов Ирландии межконтинентальные кабели

Полиция Ирландии считает, что в стране работают российские разведчики, которые пытаются установить точное местоположение на океанском дне волоконно-оптических кабелей, которые соединяют Европу с Америкой. Об этом сообщает The Times.

Российские агенты проверяют кабели на наличие слабых мест, чтобы иметь возможность повредить их в будущем. По кабелям, проложенным у берегов Ирландии, проходит интернет-трафик между Америкой, Великобританией и Европой. Межконтинентальная связь позволяет общаться и производить финансовые операции.

Ирландская полиция и военные полагают, что в стране работают представители ГРУ. При этом Ирландия используется и как база для других операций.

Летом 2019 года об интересе российской разведки к океанским кабелям писал немецкий журнал Spiegel. Тогда отечественные спецслужбы использовали подводные лодки, писали СМИ.